Как передает Politeka.net, Анна Богдан и Михаил Заливако после окончания шоу сумели сохранить свои отношения. Кроме этого, оба стали очень популярными блогерами и всячески развивают свой Инстаграм.

На свежем видео Анна в роскошной шубке показала, как гуляет с Михаилом возле елки в центре Киева.

«2021 мне есть за что сказать тебе спасибо. Мечты должны становиться реальностью. Чтобы они сбывались, нужно немного терпения, больше труда и как можно больше веры. Мои хорошие с новым 2022 годом. Верьте в себя, творите для других и любите больше», - подписала видео Анна Богдан.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«С новым годом! Будьте счастливы», «Вы чудесные», «Пусть мечты сбываются!», «Приятно на вас смотреть», «Красивая пара», «Мишка+Анька. Даешь Ваньку или Маньку», «Вы нереально красивые! Будьте счастливы», - пишут пользователи сети.

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