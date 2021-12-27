Як повідомляє Politeka.net, відома блогерка, модель і кохана головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Михайла Заливако Анна Богдан поділилася в Instagram чарівним фото і підказала ідеї, як створити вдома затишну святкову атмосферу.

На новій фотографії Ганна відображена на сірому тлі, перед камерою вона з'явилася в ошатній атласній блузі світлого відтінку. Свій образ красуня доповнила яскравим акцентом - оригінальними блакитними сережками. Її волосся зачесане в акуратний хвіст, а на обличчі гарний макіяж.

У підписі до фото Богдан поділилася своїми новорічними ідеями: "Створюємо новорічну атмосферу. Щоб зима вдалася, потрібно кілька факторів. Засніжені пейзажі за вікном. Хороша компанія. Аромат мандаринок. Святкова ялинка. Улюблені новорічні фільми. Тому ловіть мою добірку з фільмів, які обов'язкові для перегляду цієї зими: Один вдома, Відпустка по обміну, Різдво на двох, Реальна любов, Красуня і чудовисько, Грінч — викрадач Різдва, Чарлі і шоколадна фабрика, Пережити Різдво. Яким фільмом ви б доповнили цю добірку?".

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