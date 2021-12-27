Анна Богдан з "Холостяка" почала жити разом з Михайлом Заливако після проекту і якийсь час приховувала свої стосунки через саме шоу, проте тепер спокійно показує кадри з щасливого життя.

Як повідомляє Politeka.net, кохана "Холостяка" Михайла Заливако Анна Богдан часто відповідає на інтригуючі питання користувачів, розповідає про себе і дивує фігурою. Після тренувань Анна зізналася, що раніше сильно набрала зайвого - близько п'ятнадцяти кг, тому тепер завжди тримає себе у формі.

Про плани на майбутнє вона не поширюється, уникаючи тему шлюбу і дитини, оскільки це занадто особисте і на загальний огляд виставляти себе і свої почуття вона не бажає. Причому Ганна вже раніше була в шлюбі і перед проектом розлучилася.

Зараз вона і Заливако живуть разом, їздять на відпочинок і навіть тренуються теж разом. Тому Сторі з маленькою дитиною, яку Анна тримала на руках, відразу привернуло увагу аудиторії.

"Моя нова любов. Рости щасливою і здоровенькою дівчинкою " - пише Анна під кадрами. Влаштувавши посиденьки з близькими, вона добре відпочила і поділилася радістю в мережі.

Ми також писали, Анна Богдан стала популярною в Instagram після фіналу шоу і тепер активно веде соціальні мережі, влаштовує фотосесії і розповідає про свої подорожі. Нещодавно Анна вирішила відпочити і відправилася розважитися в компанії близьких.

"Приїхали дівчатка мої улюблені" - пише під кадром чоловік, який і зустрівся з Ганною та її подругою. Схоже у Богдан була зустріч з близькими друзями, тому вона вперше за довгий час вирушила без супроводу свого коханого.

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