Переможниця реаліті-шоу "Холостяк", де головним героєм був бізнесмен Михайло Заливако, Анна Богдан у своєму Instagram заговорила про дітей.

Як пише Politeka.net, 28-річна ексмодель Анна Богдан після перемоги на реаліті-шоу "Холостяк" продовжила стосунки із головним героєм бізнесменом, Михайлом Заливако. Пара часто з’являється разом на різних шоу, часто їздить відпочивати та живе разом.

У своєму Instagram Анна Богдан часто розповідає шанувальникам про своє життя. Цього разу вона влаштувала фанатам опитування та заговорила про дітей. Так, обраниця Михайла Заливако поставила цікаве запитання.

"Міша першою дитиною хоче доньку (правда чи брехня)", - написала Богдан.

Зауважимо, що після закінчення зйомок Заливако переїхав із Харкова в Київ і вони з Анною почали орендувати квартиру. В інтерв’ю вони часто говорять, що задумуються про шлюб та дітей, але конкретних відповідей щодо планів на майбутнє не дають.

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