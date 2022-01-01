Українська співачка Ірина Білик, яка в 2021 році розлучилася зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, здивувала зовнішністю на свіжих кадрах.

Як передає Politeka.net, в Instagram 51-річна Ірина Білик опублікувала новорічне звернення до українців. Артистка побажала в Новому році здоров'я і любові.

"З новим 2022 роком, друзі", - привітала шанувальників зірка.

У коментарях їй залишили масу привітань, але багато хто помітив, що Білик виглядає не так, як зазвичай, а на її обличчі помітні нові сліди пластики.

"Вас вже не впізнати", "Спасибі, ви, як говорите по-українськи-чудова!", "З Новим роком! З Новим Щастям!", "Наша неймовірна зірочка, нехай щастить в новому році", "Що з обличчям?", "Зовсім себе перекроїла", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що на відео артистка дійсно виглядає дивно. Міміка на її обличчі практично повністю була відсутня, а очі виглядали не так, як зазвичай. Шанувальники і раніше помічали, що Ірина Білик стала зловживати пластикою і уколами краси.

Нагадаємо, що Білик зворушила кадрами з сином від сурогатної матері: копія батька.

Як повідомляла Politeka, Білик повідала про страхи: "сподівалася побачити...".

Також Politeka писала, що Білик засвітила красеня, з яким зустріне Новий рік: "третій рік не чує".