Як передає Politeka.net, в Instagram 51-річна Ірина Білик опублікувала новорічне звернення до українців. Артистка побажала в Новому році здоров'я і любові.
"З новим 2022 роком, друзі", - привітала шанувальників зірка.
У коментарях їй залишили масу привітань, але багато хто помітив, що Білик виглядає не так, як зазвичай, а на її обличчі помітні нові сліди пластики.
"Вас вже не впізнати", "Спасибі, ви, як говорите по-українськи-чудова!", "З Новим роком! З Новим Щастям!", "Наша неймовірна зірочка, нехай щастить в новому році", "Що з обличчям?", "Зовсім себе перекроїла", - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що на відео артистка дійсно виглядає дивно. Міміка на її обличчі практично повністю була відсутня, а очі виглядали не так, як зазвичай. Шанувальники і раніше помічали, що Ірина Білик стала зловживати пластикою і уколами краси.
Нагадаємо, що Білик зворушила кадрами з сином від сурогатної матері: копія батька.
Як повідомляла Politeka, Білик повідала про страхи: "сподівалася побачити...".
Також Politeka писала, що Білик засвітила красеня, з яким зустріне Новий рік: "третій рік не чує".