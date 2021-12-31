Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ірина Білик напередодні Нового року, зважилася дати відповіді на питання своїх підписників і шанувальників. Багатьох цікавило питання, де артистка проведе Новий рік і хто складе їй компанію.
Приховувати співачка нічого не стала і зізналася, що 31 грудня проведе на сцені – у неї буде кілька виступів. Втім, свято артистка зустріне не одна, компанію на сцені їй складе колишній коханий – хореограф Діма Коляденко. Також вона показала фото в компанії Коляденко. Багато хто як і раніше вважають їх неймовірно красивою парою, але тепер Ірина та Дмитро - просто друзі, які часто проводять час разом.
Незважаючи на те, що Ірина Білик самотня і нещодавно офіційно розлучилася з продюсером і фотографом Асланом Ахмадовим, вона все ще вірить у справжню любов.
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Також Ірина Білик відповіла на питання своїх шанувальників, який подарунок вона попросила у Діда Мороза на Новий Рік: "Дідусь Мороз – старенький і глухий, вже третій рік не чує, що я хочу красиву каблучку".
Нагадаємо, що Білик здивувала виглядом в колготках поверх туфель.
Як Politeka писала, Ірина Білик з надто пухкими губами вивела в світ свого сина.
Також Politeka повідомляла, що Ірина Білик вразила виглядом у перуці та скафандрі.