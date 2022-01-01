Як повідомляє Politeka.net, Ірина Білик напередодні Нового року розговорилася перед шанувальниками і вирішила відповісти на їхні запитання. Українська виконавиця зробила зізнання про свої фобії і шоу "Голос країни".
Співачка розповіла українкам, як подолати свій найбільший страх і навчитися себе любити. Як Ірина Білик зізналася, щоб навчитися любити себе досить перестати слухати думку інших людей.
Ірина Білик зізналася, що страждає кількома фобіями і одним вельми незвичайним страхом - метрофобією. На сьогоднішній день метрофобію можна віднести до поширеної недуги, однією з різновидів клаустрофобії (страху замкнутих просторів).
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"Боюся висоти, їздити на ескалаторі і метро", - розповіла співачка. А з іншим ще можна боротися.
До того ж користувачі мережі поцікавилися, чому Ірина Білик не сидить у кріслі судді на шоу"Голос країни". Одна з підписниць зізналася, що сподівалася побачити там співачку.
Відповіді на це запитання Ірина ухилилась і заявила, що про це краще запитати продюсера "1+1" Володимира Завадюка.
Нагадаємо, що Білик здивувала виглядом в колготках поверх туфель.
Як Politeka писала, Ірина Білик з надто пухкими губами вивела в світ свого сина.
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