Украинская певица Ирина Билык, которая в 2021 году развелась со своим мужем Асланом Ахмадовым, удивила внешностью на свежих кадрах.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя Ирина Билык опубликовала новогоднее обращение к украинцам. Артистка пожелала в Новом году здоровья и любви.

«С Новым 2022 годом, друзья», - поздравила поклонников звезда.

В комментариях ей оставили массу поздравлений, но многие заметили, что Билык выглядит не так, как обычно, а на ее лице заметны новые следы пластики.

«Вас уже не узнать», «Спасибо, Вы, как говорите по-украински - замечательная!», «С Новым годом! С Новым Счастьем!», «Наша невероятная звездочка, пусть везет в новом году», «Что с лицом?», «Совсем себя перекроила», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что на видео артистка действительно выглядит странно. Мимика на ее лице практически полностью отсутствовала, а глаза выглядели не так, как обычно. Поклонники и раньше замечали, что Ирина Билык стала злоупотреблять пластикой и уколами красоты.

Напомним, что Билык растрогала кадрами с сыном от суррогатной матери: копия отца.

Как сообщала Politeka, Билык поведала о страхах: "Надеялась увидеть...".

Также Politeka писала, что Билык засветила красавчика, с которым встретит Новый год: "Третий год не слышит".