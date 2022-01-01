Как передает Politeka.net, в Инстаграм 51-летняя Ирина Билык опубликовала новогоднее обращение к украинцам. Артистка пожелала в Новом году здоровья и любви.
«С Новым 2022 годом, друзья», - поздравила поклонников звезда.
В комментариях ей оставили массу поздравлений, но многие заметили, что Билык выглядит не так, как обычно, а на ее лице заметны новые следы пластики.
«Вас уже не узнать», «Спасибо, Вы, как говорите по-украински - замечательная!», «С Новым годом! С Новым Счастьем!», «Наша невероятная звездочка, пусть везет в новом году», «Что с лицом?», «Совсем себя перекроила», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что на видео артистка действительно выглядит странно. Мимика на ее лице практически полностью отсутствовала, а глаза выглядели не так, как обычно. Поклонники и раньше замечали, что Ирина Билык стала злоупотреблять пластикой и уколами красоты.
Напомним, что Билык растрогала кадрами с сыном от суррогатной матери: копия отца.
Как сообщала Politeka, Билык поведала о страхах: "Надеялась увидеть...".
Также Politeka писала, что Билык засветила красавчика, с которым встретит Новый год: "Третий год не слышит".