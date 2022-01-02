Як передає Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова, яка зараз працює хореографом у грузинських "Танцях з зірками", показала, де зустріла Новий Рік. Через роботу жінка вже довгий час не бачила своїх рідних, тому чоловік приїхав відзначати Новий рік до неї в Грузію.

На фото парочка позувала у вельми пікантному вигляді.

"Доброго ранку 2022. Ідеальний ранок, сподіваюся таким же буде і рік! Ми зустріли Новий рік з чоловіком в Тбілісі на 24 поверсі готелю з видом на Шота Руставелі за романтичною вечерею удвох", - похвалилася Ілона.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Які гарні фото! Супер чоловік схожий на Макса Барських))", "З Новим Роком! Нехай він буде таким, як ти хочеш", «Кошенята дивлюся на Вас...бережіть один одного...миру і добра...вашій родині...Розумнички", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова похвалилася фігурою в купальнику:"спасибі, 2021".

Як повідомляла Politeka, Ілона Гвоздьова в мильній піні віддалася мріям: "в очікуванні кращого...".

Також Politeka писала, що Гвоздьова зворушила сімейними фото, засвітивши свого сина: "М'якенький гномик".