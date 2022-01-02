Як передає Politeka.net, в Instagram Ілона Гвоздьова, яка зараз працює хореографом у грузинських "Танцях з зірками", показала, де зустріла Новий Рік. Через роботу жінка вже довгий час не бачила своїх рідних, тому чоловік приїхав відзначати Новий рік до неї в Грузію.
На фото парочка позувала у вельми пікантному вигляді.
"Доброго ранку 2022. Ідеальний ранок, сподіваюся таким же буде і рік! Ми зустріли Новий рік з чоловіком в Тбілісі на 24 поверсі готелю з видом на Шота Руставелі за романтичною вечерею удвох", - похвалилася Ілона.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
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"Які гарні фото! Супер чоловік схожий на Макса Барських))", "З Новим Роком! Нехай він буде таким, як ти хочеш", «Кошенята дивлюся на Вас...бережіть один одного...миру і добра...вашій родині...Розумнички", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова похвалилася фігурою в купальнику:"спасибі, 2021".
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