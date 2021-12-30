Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ілона Гвоздьова часто виставляє найрізноманітніші кадри, хвалиться досягненнями в нових проектах і дивує розповідями про незручних ситуаціях. Не боїться Гвозедва також і висловлювати своє невдоволення - раніше за це танцівницю сильно критикували.
Цього разу танцівниця наважилася показати себе у ванній під час банних процедур. Причому прикрилася вона руками і мильною піною. Як правило, Гвоздьова завжди критикує зайву відвертість і заявляє, коли і кому треба бути скромніше.
Однак, як можна помітити, і від таких кадрів з нотою пікантності не відмовляється:» в очікуванні кращого подарунка, не спиться " - пише вона під своїми знімками.
Тажке Гвоздьова поділилася кадрами зі свіжої фотосесії, в якій взяли участь її чоловік і двоє діток. На фото Ілона засвітила свого маленького синочка Домініка, якого народила в минулому році.
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"Бережи вас Господь. З наступаючими святами!", "Любов, любов, любов" « " Метелики гарненькі. Красива сім'я", " обожнюємо ваших діток, Домінік просто такий гарненький, м'який гномик», - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Гвоздьова вразила яскравими танцями в дверному отворі:"Вах, шикарна".
Раніше Politeka писала, що Ілона Гвоздьова козирнула фігурою в купальнику:"спасибі".
А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова вразила виглядом в срібній сукні:"шикарна".