Відома танцівниця і хореограф, переможниця одного з сезонів «Танців з зірками» Ілона Гвоздьова підкорила сімейними знімками, зібравши всіх своїх близьких на одному фото.

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ілона Гвоздьова поділилася кадрами зі свіжої фотосесії, в якій взяли участь її чоловік і двоє діток. На фото Ілона засвітила свого маленького синочка Домініка, якого народила в минулому році.

"Без зайвих слів", - підписала фото зірка.

У коментарях зірковій родині залишили масу приємних відгуків.

"Бережи вас Господь. З наступаючими святами!", "Любов, любов, любов", " Метелики гарненькі. Красива сім'я", "Обожнюємо ваших діток, Домінік просто такий гарненький, м'який гномик", "Ви всі дуже красиві і щасливі, неймовірно красиві фото", "Неможливо дивитися без посмішки", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що зараз Ілона Гвоздьова працює у грузинській версії проекту "Танці з зірками", куди її запросили попрацювати хореографом-постановником. Довгий час танцівниця перебувала в розлуці зі своєю родиною. За Інстаграмом красуні було видно, що вона дуже сумує за сім'єю.

Нагадаємо, що Гвоздьова вразила пікантними танцями в дверному отворі:"Вах, шикарна".

Раніше Politeka писала, що Ілона Гвоздьова козирнула фігурою в купальнику:"спасибі, 2021".

А ще Politeka повідомляла, що Ілона Гвоздьова вразила виглядом в срібній сукні: "шикарний образ".