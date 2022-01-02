Известная украинская танцовщица, победительница одного из сезонов «Танцев со звездами» Илона Гвоздева похвасталась роскошным утром с любимым мужем.

Как передает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева, которая сейчас работает хореографом в грузинских «Танцах со звездами», показала, где встретила Новый год. Из-за работы женщина уже долгое время не видела своих родных, поэтому муж приехал отмечать Новый год к ней в Грузию.

На фото парочка позировала в весьма пикантном виде.

«Доброе утро 2022. Идеальное утро, надеюсь таким же будет и год! Мы встретили Новый год с мужем в Тбилиси на 24 этаже отеля с видом на Шота Руставели за романтическим ужином вдвоём», - похвасталась Илона.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Какие красивые фото! Супер Муж похож на Макса Барских))», «С Новым Годом! Пусть он будет таким, как ты хочешь», «Котята смотрю на Вас...берегите друг друга...мира и добра...вашей семье...умнички», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Илона Гвоздева похвасталась фигурой в купальнике: эффектные кадры.

Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева в пене решила помечтать: "В ожидании лучшего...".

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