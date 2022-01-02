Как передает Politeka.net, в Инстаграм Илона Гвоздева, которая сейчас работает хореографом в грузинских «Танцах со звездами», показала, где встретила Новый год. Из-за работы женщина уже долгое время не видела своих родных, поэтому муж приехал отмечать Новый год к ней в Грузию.
На фото парочка позировала в весьма пикантном виде.
«Доброе утро 2022. Идеальное утро, надеюсь таким же будет и год! Мы встретили Новый год с мужем в Тбилиси на 24 этаже отеля с видом на Шота Руставели за романтическим ужином вдвоём», - похвасталась Илона.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
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«Какие красивые фото! Супер Муж похож на Макса Барских))», «С Новым Годом! Пусть он будет таким, как ты хочешь», «Котята смотрю на Вас...берегите друг друга...мира и добра...вашей семье...умнички», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Илона Гвоздева похвасталась фигурой в купальнике: эффектные кадры.
Как сообщала Politeka, Илона Гвоздева в пене решила помечтать: "В ожидании лучшего...".
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