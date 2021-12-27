Як пише Politeka.net, зірка поділилася в Instagram атмосферним постом. В публікації Гвоздьова вирішила перерахувати, за що вдячна році, що минає.
"Спасибі тобі за ці яскраві емоції і враження, за можливість подорожувати і дивитися навколо нас. За можливість надихатися, розвиватися і вдосконалюватися. Спасибі за те, що щоранку я прокидаюся і бачу небо і сонце, засинаю в теплому ліжку, маю улюблену роботу", - написала танцівниця.
Вона також подякувала за своїх найдорожчих людей-батьків, родину та друзів.
Цей пост танцівниця супроводила відео з добіркою найефектніших фото за 2021 рік. На знімках Гвоздьова позувала в різних локаціях під час подорожей з чоловіком. На багатьох фото танцівниця була в купальнику, що дозволяло їй похвалитися своєю фігурою.
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Відзначимо, що Гвоздьова була переможницею одного з сезонів шоу "Танці з зірками", а нещодавно стала хореографом-постановником грузинської версії проекту.
Нагадаємо, Ілона Гвоздьова в срібній сукні викликала фурор на вечорі Каті Осадчої.
Як повідомляла Politeka, Гвоздьова з "Танців з зірками" влаштувала пікантні танці прямо в дверному отворі.
Також Politeka писала, що Ілона Гвоздьова після від'їзду з України не витримала розлуки з чоловіком.