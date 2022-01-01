Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько і Машуковський познайомилися і подружилися під час зйомок шоу "Співають всі", де блогер теж був суддею. З тих пір вони нерозлучні – разом з'являються на світських тусовках, беруть участь в проектах один одного. На новорічному вогнику вони теж з'явилися разом.

Після виступу Насті Каменських Машуковський вирішив навчити артистку тверку і став змушувати її рухати «п'ятою точкою». Варто відзначити, що співачка з небажанням відгукнулася на пропозицію блогера, але їх танці насмішили телеглядачів.

"Нічого незвичайного, вчу @prykhodko_official тверкати на головному каналі країни в прайм тайм", - підписав відео блогер.

У коментарях шанувальники залишили масу відгуків зірковій парочці друзів.

"Це було смішно", «я бачила це, кртуто», «чудові», «у вас крутий тандем», "Ну ви даєте", - пишуть користувачі Мережі.

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