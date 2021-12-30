Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Анастасия Приходько опубликовала игривое фото, сделанное в ванной комнате. Она позировала в черном мини-платье, впечатлив ярким макияжем. Как известно, Приходько достаточно редко красится, предпочитая натуральную красоту. Даже на интервью артистка нередко приходит без профессионального мейкапа.

«Купила новую подводку, накрасилась и уже час смотрю на себя и думаю…Как неприлично родиться такой красивой в таком сером мире. Согласны?», - подписала фото звезда.

Отметим, что в последнее время Анастасия Приходько начала возвращаться в медийное пространство, приняв участие в шоу «Маска» и став судьей «Співають всі». Также Приходько выпустила клип и снялась в клипе своего коллеги и друга, известного блогера Олега Машуковского. При этом артистка умудряется успевать воспитывать и растить троих детей.

Напомним, что Анастасия Приходько показала мужа, которого скрывает от публики: «Хочу сказать…».

Ранее Politeka писала, что Приходько поделилась особенным моментом: «Мы тут на пятом месяце».

А еще Politeka сообщала, что Приходько показала, как сражается со своим недугом: "А я продолжаю...".