Українська співачка Анастасія Приходько, яка була суддею "Співають всі", засвітилася на новорічному вогнику зі своїм новим другом, блогером Олегом Машуковським.

Як передає Politeka.net, 34-річна Анастасія Приходько після участі в "Співають всі" дуже зблизилася з Машуковським, який також був суддею в шоу. В Instagram співачка звернулася до блогера у своїй різкуватій манері.

"Дорогі друзі! Всіх вітаю з наступаючим Новим Роком! Зустрінемося сьогодні на каналі @kanalukraina! @mashukovsky я дуже рада, що цей рік, що минає, подарував мені таку гарну людину як ти! Щиро ненавиджу тебе!",- підписала фото зірка.

Блогер вирішив відповісти на люб'язність подружки, написавши їй коментар: "А я тебе ненавиджу".

Шанувальники теж не залишилися осторонь. Зірковій парочці залишили масу компліментів. Не обійшлося і без критики.

"Що це з вами за воно?", "Любимо тебе Настя, ти найкраща", "Кращі. З наступаючим!", "Яка красуня", "Ми з Тамарою ходимо парою", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько засвітила чоловіка, якого рідко показує публіці: "Хочу сказати...".

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