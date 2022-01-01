Как передает Politeka.net, Анастасия Приходько и Машуковский познакомились и подружились во время съемок шоу «Співають всі», где блогер тоже был судьей. С тех пор они неразлучны – вместе появляются на светских тусовках, участвуют в проектах друг друга. На новогоднем огоньке они тоже появились вместе.

После выступления Насти Каменских Машуковский решил научить артистку тверку и стал заставлять ее двигать «пятой точкой». Стоит отметить, что певица с неохотой откликнулась на предложение блогера, но их танцы насмешили телезрителей.

«Ничего необычного, учу @prykhodko_official тверкать на главном канале страны в прайм тайм», - подписал видео блогер.

В комментариях поклонники оставили массу отзывов звездной парочке друзей.

«Это было смешно», «Я видела это, кртуто», «Великолепные», «У вас крутой тандем», «Ну вы даете», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анастасия Приходько не сдержала эмоций от собственного отражения в зеркале: «Как неприлично…».

Как сообщала Politeka, Приходько взвыла у плиты из-за новогоднего стола: "Так и знала...".

Также Politeka писала, что Приходько обменялась любезностями с Олегом Машуковским: «Ненавижу…».