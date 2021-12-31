Як передає Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною артисткою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на проєкті "Фабрика зірок". Після цього, співачка представляла Україну на міжнародному конкурсі Євробачення у 2009-му році. Також, Настя Приходько увійшла в зоряну сотню на шоу "Співають всі".

Так, цього разу співачка опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Приходько продемонструвала, що готує до новорічного столу. Також, співачка поділилася рецептом, як засолити червону рибу.

"Холодне. Настя Куховарка", - пише Настя Приходько.

"Я так і знала, що все цим закінчиться...І я два дні буду стояти біля плити! Ось, вирішила рибу солити! Все просто! 2 ст. л. солі, 2 ст. л. цукру обваляти та в холодильник на 24 години", - поділилася Настя Приходько.

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