Відома українська співачка і телеведуча, кума виконавця і продюсера DZIDZIO Ольга Цибульська показала, як провела Новий Рік.

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Оля Цибульська опублікувала кілька сторіс, показавши, що працювала в новорічну ніч. Артистка виступала на головній площі Херсона, де разом з жителями міста зустріла Новий Рік прямо на сцені.

«З Новим роком, розірвіть 2022, мої великі коти і киці», - підписала відео зірка, звертаючись до шанувальників.

Незважаючи на те, що концерт проходив на вулиці, виглядала Цибульська прекрасно. Вона була одягнена в синє плаття і шубку. У волоссі традиційно красувалася квітка. Артистка також показала, як виглядає після концерту, знявши себе в дзеркалі.

"Я мокра. Покажу наш концерт далі. Дякую за любов", - зазначила Цибульська.

Через роботу співачка зустріла Новий рік далеко від сім'ї. Втім, багато зірок працюють в новорічну ніч, тому для них такий графік звичний.

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