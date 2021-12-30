Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Оля Цибульська, яка є кумою і подружкою Дзідзьо, постійно ділиться подробицями з особистого життя, не приховуючи деталей, про які зазвичай не прийнято говорити.

Цього разу вона зняла свій новий образ для шоу вихідного дня, яке вона веде разом з Віталієм Козловським. Співачка позувала в ефектній сукні з декольте, яка підкреслила її округлі форми. Цибульська зняла себе з вигідного ракурсу і вирішила пояснити шанувальникам, в чому справа.

"Найбільший плюс пмс - аж три дні на місяць у мене є тіті", - пожартувала Цибульська.

Відзначимо, що для шоу Цибульська традиційно прикрасила своє волосся квіткою. Цього разу вона вибрала білу хризантему, пояснивши, що ця квітка здатна зцілити від болю і негативу.

Нагадаємо, що Оля Цибульська засвітила чоловіка, якого приховує: «Мусік запросив...».

Раніше Politeka писала, що Цибульська в напівпрозорому вбранні вразила виглядом: "будеш згадувати...".

А ще Politeka повідомляла, що Цибульська показала, що творилося за лаштунками "Маски": "Кращий експеримент".