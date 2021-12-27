Популярна українська співачка Оля Цибульська показала, що творилося за лаштунками шоу «Маска», і зізналася, чому їй сподобалося виступати саме в костюмі епатажної Скандал.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом після фіналу проекту. У другому сезоні " Маски» Цибульська дійшла до самого фіналу завдяки своєму ефектному образу норовливої героїні з промовистим ім'ям "Скандал". Переможцем шоу став Melovin з маскою жирафи, проте персонаж Цибульської по-справжньому полюбився глядачам.

У своєму пості співачка розкрила, чим для неї виявився так важливий цей персонаж.

"Люди люблять певний тип поведінки. Всі публічні персони (і не тільки публічні особи) так чи інакше роблять те, що схвалять інші... і ось ці ось наші «щирість» і «особливість» нікому не потрібні. Якби я була в масці мишки або Надії - шансів перемогти у мене було б набагато більше. Проте. Скандал-це найкращий експеримент у моєму житті. Концептуальний в кожному номері і в кожній фразі", - написала співачка.

Вона опублікувала відео з нарізкою кадрів, на яких можна побачити, як Цибульська готувалася до своїх виступів і що творилося за лаштунками.

Українці підтримали співачку в коментарях, розповівши про свою любов до її персонажу.

Нагадаємо, Цибульська висловила, що тепер думає про Кріса ноті з "Сексу у Великому Місті".

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