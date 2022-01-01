Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала несколько сторис, показав, что работала в новогоднюю ночь. Артистка выступала на главной площади Херсона, где вместе с жителями города встретила Новый год прямо на сцене.
«С Новым годом, разорвите 2022, мои большие коты и кошечки», - подписала видео звезда, обращаясь к поклонникам.
Несмотря на то, что концерт проходил на улице, выглядела Цибульская прекрасно. Она была одета в синее платье и шубку. В волосах традиционно красовался цветок. Артистка также показала, как выглядит после концерта, засняв себя в зеркале.
«Я мокрая. Покажу наш концерт дальше. Спасибо за любовь», - отметила Цибульская.
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Из-за работы певица встретила Новый год вдали от семьи. Впрочем, многие звезды работают в новогоднюю ночь, поэтому для них такой график привычен.
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