Известная украинская певица и телеведущая, кума исполнителя и продюсера DZIDZIO Ольга Цибульская показала, как провела Новый год.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Оля Цибульская опубликовала несколько сторис, показав, что работала в новогоднюю ночь. Артистка выступала на главной площади Херсона, где вместе с жителями города встретила Новый год прямо на сцене.

«С Новым годом, разорвите 2022, мои большие коты и кошечки», - подписала видео звезда, обращаясь к поклонникам.

Несмотря на то, что концерт проходил на улице, выглядела Цибульская прекрасно. Она была одета в синее платье и шубку. В волосах традиционно красовался цветок. Артистка также показала, как выглядит после концерта, засняв себя в зеркале.

«Я мокрая. Покажу наш концерт дальше. Спасибо за любовь», - отметила Цибульская.

Из-за работы певица встретила Новый год вдали от семьи. Впрочем, многие звезды работают в новогоднюю ночь, поэтому для них такой график привычен.

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