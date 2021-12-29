Відома українська співачка і кума популярного артиста DZIDZIO - Ольга Цибульська показала, як збулися її мрії в минулих роках.

Як передає Politeka.net, Ольга Цибульська є відомою співачкою і телеведучою. Вона прославилася завдяки своїй перемозі на вокальному шоу "Фабрика зірок", після чого стала телеведучою на "Новому каналі". Також, відомо, що вона є кумою популярного артиста DZIDZIO.

Так, цього разу співачка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ольга Цибульська показала кадри і розповіла, як пройшов кожен її Новий Рік. Також, вона поділилася зі своїми бажаннями, які збувалися (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Зараз ти думаєш: "Та як завжди".

А потім будеш згадувати його все життя.

Кожен Новий Рік унікальний. Не проспи 2022!", — поділитися Ольга Цибульська.

Шанувальники залишили безліч коментарів під відео: "Яка крута", "Яка ж ви шикарна", "Всіх з наступаючим Новим Роком, нехай кожен рік буде щасливим", "Круто", "Шикарно", "Клас", "2016, переломний рік після розлучення, але все йшло тільки на краще. У 2018 вже нова сім'я, пузик і мрія - друга дитина", "Прикольно, Олька".

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