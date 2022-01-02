Як передає Politeka.net, Злата Огневич, яка пережила важке розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним, опублікувала у себе в Instagram масу сторіс зі святкування Нового року.
Артистка вибрала для головної вечірки року ефектне плаття, яке вигідно підкреслило її форми. Злата показувала, як насолоджується вечіркою, а також – з ким проводить новорічну ніч. На багатьох сторіс поруч із зіркою знаходився екс-учасник "Холостячки" Максим Торопата, з яким Огневич проводить багато часу. Також поруч зі співачкою опинився учасник першого сезону шоу, екс-залицяльник Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко.
Після вечірки Злата записала відеозвернення до шанувальників, зазначивши, що це була неймовірна вечірка, яка дозволила їй увірватися в 2022 рік.
Орбакайте пропхала 9-річну внучку Пугачової на шоу: "Як колись Христина з Аллою..."
Дружина ведучого "Холостяка" Решетника в маленькій сукні запалила в новорічну ніч: "Еталон жіночності"
Зірки "Дизель шоу" Писаренко і Нікішин пожартували над українцями після новорічної ночі: "Перевірка життєздатності!"
Хіменес-Браво, покинувши Україну, засвітив своє нове житло: вікна в підлогу і люстри, як у палаці
Репяхова зняла, в яких умовах живе 81-річна мама Віктора Павлика: старі меблі і портрети сина
Нагадаємо, що Огневич після розриву з Задворним розповіла про свої почуття: "йшла вулицею і...".
Як повідомляла Politeka, Злата Огневич вразила зізнанням після провалу на "Холостячці": "Це найкращий...".
Також Politeka писала, що Злата Огневич розповіла про домагання в українському шоу бізнесі: "важливо бути сильною...".