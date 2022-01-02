Відома українська співачка, головна героїня шоу "Холостячка" Злата Огневич з розмахом відзначила Новий Рік, засвітившись на вечірці в нічному клубі.

Як передає Politeka.net, Злата Огневич, яка пережила важке розставання з переможцем проекту Андрієм Задворним, опублікувала у себе в Instagram масу сторіс зі святкування Нового року.

Артистка вибрала для головної вечірки року ефектне плаття, яке вигідно підкреслило її форми. Злата показувала, як насолоджується вечіркою, а також – з ким проводить новорічну ніч. На багатьох сторіс поруч із зіркою знаходився екс-учасник "Холостячки" Максим Торопата, з яким Огневич проводить багато часу. Також поруч зі співачкою опинився учасник першого сезону шоу, екс-залицяльник Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко.

Після вечірки Злата записала відеозвернення до шанувальників, зазначивши, що це була неймовірна вечірка, яка дозволила їй увірватися в 2022 рік.

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