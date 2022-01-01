Як передає Politeka.net, Злата Огневич, яку після фіналу шоу кинув її обранець Андрій Задворний, заявила, що 2021 рік став для неї найкращим.
«Підводжу підсумки року і сміливо скажу, що це найкращий рік з усіх моїх. Проект "Холостячка", шанс на мільйон, який мені випав. Я довірилася Всесвіту і тепер точно знаю - все було не дарма, далі тільки крутіше. Вже тільки за одне знайомство з @beschastna_tania я дякую і радію всім серцем. Та й вся наша команда проекту #Холостячка!!! Я ніколи ні з ким крутіше Вас ще не працювала!»,- зазначила Злата.
Співачка також прокоментувала свій душевний стан.
«Я менше контролюю процес, а більше за ним спостерігаю. Дію зі стану розслаблення, спілкуюся з тими, хто дійсно відгукується, вибираю, відмовляю і не даю непрошених порад», - додала зірка.
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Нагадаємо, що Злата Огневич в одному халатику заговорила про радість для себе: "сьогодні вечір одкровень...".
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