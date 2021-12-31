Як повідомляє Politeka.net, Злата Огневич повідомила, що працює з психологом і відновлюється після емоційно складної ситуації в особистому житті.

Артистка поділилася з підписниками в соцмережі своїми життєвими висновками і розповіла про свій стан після розриву з переможцем шоу "Холостячка 2".

Злата Огневич зізналася, що зараз знаходиться в такому стані, коли своє життя не оцінює, як погане або хороше, не ділить його на чорне або біле. При цьому знаходиться в стані, коли вдячна за все, що у неї є зараз.

"Нещодавно йшла по вулиці і посміхалася, а на мене оберталися люди. А посміхалася я через те, що мене переповнювала ця хвиля подяки, адже все круто. Дякувала Всесвіту, енергії, всіх тих, хто цим займається - за те, що у мене є. Тому я можу сказати, що зараз розцінюю життя з вдячністю. Зараз перебуваю в багатому на події середовищі, де я розвиваюся", - зізналася співачка.

Варто відзначити, що у фіналі "Холостячка 2" Злата Огневич відповіла взаємністю на почуття Андрія Задворного. Здавалося б, відносини склалися ідеально і пара щаслива, але ні. Через півтора місяці відносин Андрій зрозумів, що не відчуває належних почуттів до Злати і запропонував їй закінчити відносини.

Нагадаємо, фіналіст "Холостячки" Тарапата показав, як балує не відбулася свекруха Огневич.

Як повідомляла Politeka, Максим Тарапата після нових побачень з Огневич розговорився про швидке одруження.

Також Politeka писала, що Відкинутий Огневич Тарапата знайшов розраду в компанії Надін з "Холостяка".