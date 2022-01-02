Известная украинская певица, главная героиня шоу "Холостячка" Злата Огневич с размахом отметила Новый год, засветившись на вечеринке в ночном клубе.

Как передает Politeka.net, Злата Огневич, которая пережила тяжелое расставание с победителем проекта Андреем Задворным, опубликовала у себя в Инстаграм массу сторис с празднования Нового года.

Артистка выбрала для главной вечеринки года эффектное платье, которое выгодно подчеркнуло ее формы. Злата показывала, как наслаждается вечером, а также – с кем проводит новогоднюю ночь. На многих сторис рядом со звездой находился экс-участник «Холостячки» Максим Торопата, с которым Огневич проводит много времени. Также рядом с певицей оказался участник первого сезона шоу, экс-ухажер Ксении Мишиной Алексей Тригубенко.

После вечеринки Злата записала видеообращение к поклонникам, отметив, что это была невероятная вечеринка, которая позволила ей ворваться в 2022 год.

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