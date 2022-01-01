Відома українська співачка та головна героїня реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч відповіла на питання шанувальників про те, чи стикалася вона з харасментом в шоу-бізнесі.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram популярна українська співачка Злата Огнєвіч, яка була головною героїнею реаліті-шоу "Холостячка" на телеканалі СТБ, вирішила відповісти на запитання шанувальників.

Так, співачку запитали, чи стикалася вона коли-небудь із харасментом в українському шоу-бізнесі. Огнєвіч розповіла, що з ним стикався кожен, хто живе в соціумі.

"Домагання можуть бути як се****льного плану, так і морального. Аб’юзинг – це той же харасмент. І, звичайно, так. У своєму житті я дуже часто з цим стикалася. Але тут важливо бути сильною, зберігати границі свої і відповідати людям на їхню неналежну поведінку такою позицією сили, позитивною агресією. Тому що, коли ми відстоюємо свої границі, ми перебуваємо в такому хорошому, здоровому стані агресії.

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