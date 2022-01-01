Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", похвалилася кадрами з відпочинку в горах.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017 - му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 4-річний Іван і 4-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Катя Осадча після святкування Нового року зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим і синами - Данилом і Іваном вирушила в гори. Ведуча вирішила поділитися кадрами з відпочинку в горах, де показує себе щасливою.

"1 січня в горах. Гарний початок", - поділилася Катя Осадча.

Реакцій і коментарів під знімками немає, оскільки формат Сторіз в Instagram цього не передбачає.

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