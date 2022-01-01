Як передає Politeka.net, 37-річна Слава Камінська, яка в минулому році почала сольну кар'єру після розпаду групи "НеАнгели", поділилася яскравими кадрами з виступу у себе в Instagram. Артистка виконала свої хіти на святі в одному з київських закладів, вразивши розкішним образом.

Пізніше Камінська записала кілька відео, лежачи в ліжку. Вона виглядала змученою і ледве підбирала слова. Співачка журилася, що перед сном їй потрібно змити макіяж, а у неї на це абсолютно немає сил.

"На добраніч. Коротше, я спати. Косметику хто змиє? Хто змиє цю помаду? Хто мене приведе до тями?",- звернулася до шанувальників артистка.

Варто відзначити, що виглядала Камінська чудово. Професійний макіяж вигідно підкреслив її пухкі губи і виразні очі.

Нагадаємо, що Слава Камінська спантеличила появою на сцені відомого шоу: "манія величі зашкалює".

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