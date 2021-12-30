Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною вітчизняною співачкою і солісткою групи "НеАнгели", в якій співала 15 років. Нещодавно колектив розпався і зірка почала сольну кар'єру. Нещодавно артистка випустила пісню "Абьюзер". Композиція набрала понад 500 тисяч переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому сторіс Слава була в Білій міні-сукні з чорними частинами. У зірки наряд був вище коліна і з ефектним вирізом. Кадри вийшли досить пікантними.
"Слава Віталіївна. Шикарна", - було сказано у відео.
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Після цього з'явилися кадри, як Камінська виступає на сцені. Зірка співала, перебуваючи біля гітаристів і барабанщика.
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