Співачка Слава Камінська, яка була солісткою групи "НеАнгели", показала ефектний образ в міні-сукні чорно-білого кольору.

Як пише Politeka.net, Слава Камінська є популярною вітчизняною співачкою і солісткою групи "НеАнгели", в якій співала 15 років. Нещодавно колектив розпався і зірка почала сольну кар'єру. Нещодавно артистка випустила пісню "Абьюзер". Композиція набрала понад 500 тисяч переглядів на платформі Ютуб. Не забуває Слава і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Слава була в Білій міні-сукні з чорними частинами. У зірки наряд був вище коліна і з ефектним вирізом. Кадри вийшли досить пікантними.

"Слава Віталіївна. Шикарна", - було сказано у відео.

Після цього з'явилися кадри, як Камінська виступає на сцені. Зірка співала, перебуваючи біля гітаристів і барабанщика.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" продемонструвала фігуру в ефектних нарядах

А ще Politeka повідомляла, що скандал екс-НеАнгелів, Камінська зізналася, які у неї тепер стосунки зі Сміюхою

Також Politeka писала, що Слава Камінська з "НеАнгелів" з новою зачіскою похвалилася блакитною шубою