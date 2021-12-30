Як пише Politeka.net, в Instagram Слава Камінська, яка нещодавно почала сольну кар'єру, постала з вогненно рудим кольором волосся в ефектному вбранні. Сукня з розрізом до стегна прикувала погляди шанувальників, а шкіряна вставка надала образу шарму. Слава була яскраво нафарбована.
"Мій 2021-й був не схожий ні на один з попередніх 15 років, тому маю повне право зайнятися засміченням стрічки. Як то кажуть, підсумки року, які я заслужила. До зустрічі в сторіз, там буде окрема документалка", - підписала фото зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів і відгуків.
"Руда", "Гарна дуже", "Приємно дивитися на фото, розумниця", «Моя королева», "Ти прекрасна", "Красуня, Амазонка. Чиги риги дана, ось хто повинен їхати в 2022 році на Євробачення", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Камінська показала фігуру в яскравих нарядах: "Така кльова...".
Раніше Politeka писала, що Камінська в білій короткій сукні дала помилуватися своєю красою:"шикарна".
А ще Politeka повідомляла, що Камінська вразила появою на сцені "Жіночого кварталу".