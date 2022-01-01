Как передает Politeka.net, 37-летняя Слава Каминская, которая в прошлом году начала сольную карьеру после распада группы «НеАнгелы», поделилась яркими кадрами с выступления у себя в Инстаграм. Артистка исполнила свои хиты на празднике в одном из киевских заведений, впечатлив роскошным образом.

Позже Каминская записала несколько видео, лежа в кровати. Она выглядела измученной и еле подбирала слова. Певица сокрушалась, что перед сном ей нужно смыть макияж, а у нее на это совершенно нет сил.

«Спокойной ночи. Короче, я спать. Косметику кто смоет? Кто смоет эту помаду? Кто меня приведет в чувства?», - обратилась к поклонникам артистка.

Стоит отметить, что выглядела Каминская великолепно. Профессиональный макияж выгодно подчеркнул ее пухлые губы и выразительные глаза.

Напомним, что Слава Каминская озадачила появлением на сцене известного шоу: "Мания величия зашкаливает".

Как сообщала Politeka, Слава Каминская очаровала видом в платье с разрезом: «Амазонка».

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