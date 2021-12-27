Як пише Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram відома українська співачка, екс-солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка почала успішну сольну кар'єру після розпаду групи, поділилася відеороликом виступу на сцені «жіночого кварталу». (Щоб подивитися, проскролльте вниз)

Слава Камінська разом з учасницями "жіночого кварталу" виконала незвичайну версію пісні.

"Слава Славі! Дівчата, спасибі за такий апгрейд творчості", - написала співачка.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на виступ Слави Камінської з піснею, в якій були слова:"Слава славі".

"Круто запалили", "просто немає слів😍 😍 😍 круто», «дуже круто», «круто вийшло», «манія величі зашкалює», «Я її ще помітив з часів групи НеАнгели, з Вікою купу фоток зі славою не однієї вона ж недоступною величини зірка«," славочка, ви прекрасна співачка!!!!! Я вас обожнюю!!!! Ви дуже крута і класна«,» Ух, круто«,» це шедевр«,» ось і загубили ніс деяким", - писали в коментарях.

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