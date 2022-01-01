Колишня солістка групи "НеАнгели" Слава Камінська змогла обхитрити детективів на шоу "Маска", змінивши свій голос, і похвалилася результатом в новому пості на своїй сторінці в Instagram.

Як пише Politeka.net, співачка опублікувала нове відео. Раніше Слава взяла участь у новорічному епізоді шоу. Співачка прийшла на проект в образі новорічної ялинки.

Камінська відома своїм глибоким баритоном, проте на шоу змогла змінити свій голос, здивувавши зіркових детективів - Андрія Данилка, Олю Полякову, Настю Каменських, Олега Винника і Дзідзьо.

"Я думав ти нижче! А ноги звідки такі взяла?",- здивувався Дзідзьо.

"У Нікітюк позичила", - тут же відповіла співачка.

"З вами в ефірі головна ялинка країни. Мене чекали протягом двох сезонів, підозрювали в різних героях, а я завжди думала, що мій вокал неможливо заховати. Спасибі всій команді "Маски», ці ялинки я запам'ятаю надовго", - підписала кадри Камінська.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Відразу впізнала Вас", "ви велика молодець", "красуня молодець", "Талантіще красуня", "класна Слава", - пишуть люди.

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