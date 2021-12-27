Как пишет Politeka.net, на своей странице в Instagram известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская, которая начала успешную сольную карьеру после распада группы, поделилась видеороликом выступления на сцене «Женского Квартала». (Чтобы посмотреть, проскролльте вниз)
Слава Каминская вместе с участницами «Женского Квартала» исполнила необычную версию песни.
«Слава Славе! Девчонки, спасибо за такой апгрейд творчества», - написала певица.
Пользователи Сети бурно отреагировали на выступление Славы Каминской с песней, в которой были слова: "Слава Славе".
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«Круто зажгли», «Просто нет слов😍😍😍 Круто», «Очень круто», «Круто получилось», «Мания величия зашкаливает», «Я ее ещё заметил с времён группы Неангелы, с Викой кучу фоток со Славой не одной она же недоступной величины звезда», «Славочка, вы прекрасная певица!!!!! Я вас обожаю!!!! Вы очень крутая и классная», «Ух, круто», «Это шедевр», «Вот и утерли нос некоторым», - писали в комментариях.
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