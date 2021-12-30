Как пишет Politeka.net, Слава Каминская является популярной отечественной певицей и солисткой группы "НеАнгелы", в которой пела 15 лет. Недавно коллектив распался и звезда начала сольную карьеру. Недавно артистка выпустила песню "Абьюзер". Композиция набрала более 500 тысяч просмотров на платформе Ютуб. Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом сторис Слава была в белом мини-платье с черными частями. У звезды наряд был выше колена и с эффектным вырезом. Кадры получились довольно пикантными.
"Слава Витальевна. Шикарная", - было сказано в видео.
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После этого появились кадры, как Каминская выступает на сцене. Звезда пела, находясь возле гитаристов и барабанщика.
Напомним, Каминская из "НеАнгелов" продемонстрировала фигуру в эффектных нарядах
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