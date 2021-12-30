Популярная украинская певица и актриса, бывшая солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила ярким образом на свежем фото, позируя в необычном платье.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Слава Каминская, которая недавно начала сольную карьеру, предстала с огненно рыжим цветом волос в эффектном наряде. Платье с разрезом до бедра приковало взгляды поклонников, а кожаная вставка придала образу шарма. Слава была ярко накрашена.

«Мой 2021-й был не похож ни на один из предыдущих 15 лет, поэтому имею полное право заняться засорением ленты. Как говорится, итоги года, которые я заслужила. До встречи в сториз, там будет отдельная документалка», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов и отзывов.

«Рыжая», «Красивая очень», «Приятно смотреть на фото, умница», «Моя королева», «Ты прекрасна», «Красавица, Амазонка. Шики реки дана, вот кто должен ехать в 2022 году на Евровидение», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Каминская показала фигуру в ярких нарядах: "Такая клевая...".

Ранее Politeka писала, что Каминская в белом коротком платье дала полюбоваться своей красотой: "Шикарная".

А еще Politeka сообщала, что Каминская впечатлила появлением на сцене "Женского квартала".