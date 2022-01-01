Бывшая солистка группы «НеАнгелы» Слава Каминская смогла обхитрить детективов на шоу «Маска», изменив свой голос, и похвасталась результатом в новом посте на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, певица опубликовала новое видео. Ранее Слава приняла участие в новогоднем эпизоде шоу. Певица пришла на проект в образе Новогодней елки.

Каминская известна своим глубоким баритоном, однако на шоу смогла изменить свой голос, удивив звездных детективов – Андрея Данилко, Олю Полякову, Настю Каменских, Олега Винника и Дзидзьо.

«Я думал ты ниже! А ноги откуда такие взяла?», - удивился Дзидзьо.

«У Никитюк одолжила», - тут же ответила певица.

«С вами в эфире главная елка страны. Меня ждали на протяжении двух сезонов, подозревали в разных героях, а я всегда думала, что мой вокал невозможно спрятать. Спасибо всей команде «Маски», эти ёлки я запомню надолго», - подписала кадры Каминская.

Ее поклонники тут же отреагировали.

«Сразу узнала Вас», «Вы большая молодец», «Красотка молодец», «Талантище красавица», «Классная Слава», - пишут люди.

Напомним, Каминская из «НеАнгелов» впечатлила видом в платье с эффектным разрезом.

Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в белом мини-платье дала полюбоваться своей красотой.

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