Как пишет Politeka.net, певица опубликовала новое видео. Ранее Слава приняла участие в новогоднем эпизоде шоу. Певица пришла на проект в образе Новогодней елки.
Каминская известна своим глубоким баритоном, однако на шоу смогла изменить свой голос, удивив звездных детективов – Андрея Данилко, Олю Полякову, Настю Каменских, Олега Винника и Дзидзьо.
«Я думал ты ниже! А ноги откуда такие взяла?», - удивился Дзидзьо.
«У Никитюк одолжила», - тут же ответила певица.
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«С вами в эфире главная елка страны. Меня ждали на протяжении двух сезонов, подозревали в разных героях, а я всегда думала, что мой вокал невозможно спрятать. Спасибо всей команде «Маски», эти ёлки я запомню надолго», - подписала кадры Каминская.
Ее поклонники тут же отреагировали.
«Сразу узнала Вас», «Вы большая молодец», «Красотка молодец», «Талантище красавица», «Классная Слава», - пишут люди.
Напомним, Каминская из «НеАнгелов» впечатлила видом в платье с эффектным разрезом.
Как сообщала Politeka, Каминская из "НеАнгелов" в белом мини-платье дала полюбоваться своей красотой.
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" ошарашила появлением на сцене "Женского квартала".