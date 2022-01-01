Популярна українська співачка Оля Полякова показала розкішний образ з білою сукнею, в якому з'явилася в компанії інших зіркових красунь.

Як пише Politeka.net, Полякова поділилася відповідним постом на своїй сторінці в Instagram. Раніше співачка знялася в новорічному епізоді шоу "Хто зверху?". Зірка грала в команді з ведучою Лесею Нікітюк, екс-солісткою "НеАнгелів" Славою Камінською і дружиною хореографа Влада Ями Лілія.

Для появи на шоу Полякова вибрала ефектний образ. На ній було вузьке біле плаття з глибоким декольте, ліф якого був розшитий великими кристалами і фігурними прикрасами. У цьому вбранні Оля позувала поруч з іншими красунями.

"Новорічна гра "Хто зверху?" була азартною, веселою і непередбачуваною до самого фіналу. Ви отримаєте масу задоволення від перегляду, якщо ще не встигли подивитися випуск", - підписала кадри Полякова.

Її шанувальники не змогли пройти повз.

"Красуня", "я чекала цей випуск ще з часів літніх зйомок сезону", "також вітаємо з новим твоїх подруг і сім'ю)) любові терпіння", "Леся де", "неймовірна красуня дуже красиві довгі білі волосся круто крута блондинка", "треба глянути. Характери у вас з Нікітюк схожі. хто там кого цікаво побудував?",- пишуть люди.

Нагадаємо, хвороба підкосила Полякову, виступ довелося терміново скасовувати.

Як повідомляла Politeka, Полякова потрапила під крапельницю перед виступом, з'явилися фото.

Також Politeka писала, що Полякова розповіла про чоловіка, який зробив її щасливою: як виглядає обранець співачки.