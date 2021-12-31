Певица Оля Полякова вот уже семнадцать лет замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским - в их отношениях раньше было много страсти и жестких ссор, но теперь, похоже, полный штиль.

37-летняя Полякова подвела итоги уходящего года в интервью журналу Viva!, рассказав, кто и как делает ее счастливой. Звезда была максимально откровенной.

По словам Поляковой, она ничего не хотела бы менять в собственной жизни, мол, уже давно чувствует себя счастливой. И появилось это чувство, когда она вышла замуж. Сначала муж "кружил и вешал на нее бантики", создавая ощущение тепла, а потом у пары пошли дети, что тоже было "фейерически".

"Сегодня все это есть в моей жизни. Мне не на что жаловаться", - заявила артистка.

К слову, Полякова и Буряковский поженились меньше чем через год после знакомства, когда звезда забеременела старшей дочкой Машей. В браке у пары также родилась еще одна дочь Алиса. Вадим старше своей возлюбленной на 22 года. Этим летом он отметил 59-летие, как и мама певицы.

Муж Поляковой, как известно, является крупным бизнесменом, владеет заводами и пароходами, а также продюсирует саму артистку. В отличие от Оли, он старается избегать публичности.

Ранее пара рассказывала, как произошло их знакомство - конечно, со скандала. Полякову "обманом" пригласили на вечеринку по случаю дня рождения Буряковского, который об этом ничего не знал. Ей сказали, что это благотворительный концерт детям из кардиологического центра. Певица закатила истерику, когда увидела, что вечеринка отнюдь не для детей, а для мужчин 30+, съежающихся на Бентли. Вадиму тогда удалось успокоить Олю, а в дальнейшем пасть от ее чар.

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