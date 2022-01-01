Популярная украинская певица Оля Полякова показала роскошный образ с белым платьем, в котором появилась в компании других звездных красоток.

Как пишет Politeka.net, Полякова поделилась соответствующим постом на своей странице в Инстаграм. Ранее певица снялась в новогоднем эпизоде шоу «Хто зверху?». Звезда играла в команде с ведущей Лесей Никитюк, экс-солисткой «НеАнгелов» Славой Каминской и женой хореографа Влада Ямы Лилией.

Для появления на шоу Полякова выбрала эффектный образ. На ней было узкое белое платье с глубоким декольте, лиф которого был расшит крупными кристаллами и фигурными украшениями. В этом наряде Оля позировала рядом с другими красотками.

«Новогодняя игра "Хто зверху?" была азартной, весёлой и непредсказуемой до самого финала. Вы получите массу удовольствия от просмотра, если ещё не успели посмотреть выпуск», - подписала кадры Полякова.

Ее поклонники не смогли пройти мимо.

«Красотка», «Я ждала этот выпуск ещё со времён летних съёмок сезона», «Также поздравляем с Новым твоих подруг и семью)) любви терпения», «Леся дэ», «Невероятная красавица очень красивые длинные белые волосы круто крутая блондинка», «Надо глянуть. Характеры у вас с Никитюк похожие. кто там кого интересно построил?», - пишут люди.

Напомним, болезнь подкосила Полякову, выступление пришлось срочно отменять.

Как сообщала Politeka, Полякова попала под капельницу перед выступлением, появились фото.

Также Politeka писала, что Полякова рассказала о мужчине, который сделал ее счастливой: как выглядит избранник певицы.