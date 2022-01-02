Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.
Торік Трегубова взяла участь у популярному шоу «Маска», виступивши в костюмі величезного Робота. Ведуча поділилася відео з одним зі своїх номерів.
Поки Трегубова на сцені виконувала запальну пісню, одна із зіркових детективів шоу – Оля Полякова - не змогла втриматися і влаштувала в залі танці.
Виступ Робота вразив не тільки глядачів і детективів, а й ведучого Володимира Остапчука, який в кінці не стримав захопленого крику «Вау».
"Настрій початку року такий. Мій робот. І його версія No roots на шоу "Маска", - підписала кадри Трегубова.
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Її шанувальники тут же відреагували на пост.
"З Новим роком. Ти така талановита", "клас", "виступ бомбезний", "дуже крутий виступ", "з Новим Роком!!! Нових можливостей і успіху в 2022-му!!! Нехай він буде особливо прекрасним", - пишуть люди.
Нагадаємо, Полякова осоромилася в "Масці", не дізнавшись свою подругу: хто ховався в костюмі Робота.
Як повідомляла Politeka, у шоу "Маска" розсекретили відразу три зірки: хто покинув ефіри за крок від фіналу.
Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" блиснула "вишеньками \" в елегантній білій сукні.