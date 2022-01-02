Відома українська телеведуча Даша Трегубова почала новий рік з перегляду свого запального виступу на шоу «Маска» в костюмі Робота.

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

Торік Трегубова взяла участь у популярному шоу «Маска», виступивши в костюмі величезного Робота. Ведуча поділилася відео з одним зі своїх номерів.

Поки Трегубова на сцені виконувала запальну пісню, одна із зіркових детективів шоу – Оля Полякова - не змогла втриматися і влаштувала в залі танці.

Виступ Робота вразив не тільки глядачів і детективів, а й ведучого Володимира Остапчука, який в кінці не стримав захопленого крику «Вау».

"Настрій початку року такий. Мій робот. І його версія No roots на шоу "Маска", - підписала кадри Трегубова.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"З Новим роком. Ти така талановита", "клас", "виступ бомбезний", "дуже крутий виступ", "з Новим Роком!!! Нових можливостей і успіху в 2022-му!!! Нехай він буде особливо прекрасним", - пишуть люди.

Нагадаємо, Полякова осоромилася в "Масці", не дізнавшись свою подругу: хто ховався в костюмі Робота.

Як повідомляла Politeka, у шоу "Маска" розсекретили відразу три зірки: хто покинув ефіри за крок від фіналу.

Також Politeka писала, що Трегубова з "Х-Фактора" блиснула "вишеньками \" в елегантній білій сукні.