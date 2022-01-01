Як повідомляє Politeka.net, дружина головного героя одного з сезонів шоу "Холостяк" Макса Михайлюка модель Даша Хлистун часто ділиться в Instagram кадрами з фешн-фотосесій. Так, цього разу дівчина виклала на своїй сторінці фото в стилі 90-х, які робила для модного глянцю.

На нових фотографіях Даша вразила хитромудрими позами і великими планами ідеального обличчя. Під час зйомки вона змінила кілька образів, в них присутні багато масивних прикрас, різнокольорових хусток і дивовижні зачіски.

У підписі до фото Хлистун написавши: "Даша з 90х". Шанувальники тут же почали коментувати фотосесію моделі, засинаючи її компліментами: "Даша! Як можна бути такою красунею?", "Яка ж ти красива", "Дуже шикарна", "Занадто, занадто красива", "О, мій Бог", "Даша дуже крута", "Дуже красива", "Красуня", "Ні, ну це не дівчинка, це цукерка якась", "Моя любов неземна", "Неймовірна", "Найкрасивіша дівчина в Україні. Що нафарбована, що не нафарбована", "Хочеться милуватися і милуватися", "Як стильно, очей не відірвати!".

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