Как сообщает Politeka.net, жена главного героя одного из сезонов шоу "Холостяк" Макса Михайлюка модель Даша Хлыстун часто делится в Instagram кадрами из фэшн-фотосессий. Так, в этот раз девушка выложила на своей странице фото в стиле 90-х, которые делала для модного глянца.

На новых фотографиях Даша поразила замысловатыми позами и крупными планами идеального лица. Во время съемки она сменила несколько образов, в них присутствуют много массивных украшений, разноцветных платков и удивительные прически.

В подписи к фото Хлыстун написала: "Даша из 90х". Поклонники тут же принялись комментировать фотосессию модели, засыпая ее комплиментами: "Даша! Как можно быть такой красоткой?", "Какая же ты красивая", "Очень шикарная", "Слишком, слишком красивая", "О, мой Бог", "Даша очень крутая", "Очень красивая", "Красотка", "Нет, ну это не девочка, это конфетка какая-то", "Моя любовь неземная", "Невероятная", "Самая красивая девушка в Украине. Что накрашенная, что не накрашенная", "Хочется любоваться и любоваться", "Как стильно, глаз не оторвать!".

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