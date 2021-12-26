Жена бывшего "Холостяка" Макса Михайлюка способна заинтересовать модными образами из фотосессий, она довольно быстро похудела после родов и сразу приступила к работе.

Известная модель и жена бывшего "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун не раз доказывала, что выглядит безупречно всего через несколько месяцев после рождения дочери. Причем модели подчеркивает: она не делала ничего особенного и сама не заметила, как быстро похудела.

В новой фотосессии модель подчеркнула свои выразительные формы. Причем четкие линии подбородка, тонкая талия, удачный макияж и пышный наряд идеально гармонировали, создавая выгодный для Хлистун образ.

Сама она зачастую не комментирует свои кадры, предоставляя поклонникам возможность оценить трендовые образы самим:

«Это называется: оцени мои формы😘; Красота как она есть🔥; Красивая😍; Very beautiful 😍; Але гарна 🔥; Дашка-красотка😍; Красотка🔥 все равно завидую; Нереальная 🔥; Beauty 😍; Агонь!🙌; Красотка😍».

Ранее Даша впечатлила публику своим появлением на светской вечеринке. Кадры с мероприятия девушка выложила в своем Instagram.

На снимках видно, что модель выбрала для выхода длинное черное платье интересного фасона с глубоким вырезом, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги. Волосы красотки собраны в элегантную прическу, а на ее лице аккуратный макияж.

Напомним, Жена "Холостяка" Михайлюка обратилась за помощью к украинцам: "Я поняла, что...".

Как сообщала Politeka, Жена "Холостяка" Михайлюка засветила бриллиантовые серьги 7-месячной дочери: "Пришло время".

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