Відома гімнастка і олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва показала чарівне фото з чоловіком і привітала з Новим роком.

Як повідомляє Politeka.net, українська спортсменка, Олімпійська чемпіонка і молода мама Лілія Подкопаєва часто радує шанувальників яскравими кадрами з життя на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу красуня поділилася в мережі чарівним святковим фото, на якому зображена разом з чоловіком бізнесменом Ігорем Дубінським.

Як видно, Лілія та ігор зняті в красивій святковій локації, вони мило посміхаються фотографу. Перед камерою спортсменка з'явилася в елегантному чорному костюмі з цікавим пояском поверх піджака, в руках вона тримає невеликий Темний клатч. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж. Чоловік гімнастки позує в темному класичному костюмі зі світлою сорочкою.

У підписі до фото Подкопаєва тепло привітала з Новим роком: "З прекрасним святом, друзі! Нехай відкриваються всі двері, здійснюються бажання, втілюються плани, збуваються мрії. З наступаючими Новим Роком!".

Користувачі тут же почали вітати Лілія у відповідь: "Взаємно. Миру, добра", "Щастя, міцного здоров'я, радості і виконання мрій! А ще багато подарунків під ялинку!", "Новий рік - це казка, в яку навіть дорослі продовжують вірити! З наступаючим", "Щастя і любові вам", "Ви просто ідеальні", "З Новим Роком!".

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