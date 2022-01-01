Як пише Politeka.net, Ірина Монатік поділилася новим постом у своєму Instagram. Разом з чоловіком вона зустріла цей Новий рік в Майамі. Судячи з усього, сімейства в США дуже подобається. Так, Ірина присвятила свій пост життя в цій країні.
"Обожнюю Америку за її вміння захоплюватися і цінувати, дивувати і бути толерантними .мені здається їм дуже важливо зробити все, щоб тільки і звучало "Wow, wow, wow"", - розповіла Монатік.
Вона помітила, що в Майамі у всіх закладах говорять як англійською, так і іспанською, причому ніхто проти цього не виступає.
"Головне "живи, виглядай, говори як тобі зручно, але при цьому поважай і люби Америку". Вражає", - зізналася Ірина.
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Вона також розповіла про те, як себе почувають в США українці, які переїхали туди жити.
"Наші емігранти супер щасливі проживанням тут і кажуть, приїжджаючи додому кидається в очі, що люди не посміхаються і дуже суворі. У кожного своє сприйняття реалії. З Новим роком, новим щастям, дорогі друзі, якомога більше всім нам приводів для посмішок", - підсумувала Монатік.
Вона також поділилася своїм фото на тлі ефектної інсталяції. На ньому Ірина в строкатому вбранні щасливо посміхалася.
Нагадаємо, Монатік, який став Заслуженим артистом, розкрив свої цілі на 2022-й.
Як повідомляла Politeka, дружина Монатіка в купальнику подражнила формами на березі океану.
Також Politeka писала, що Монатік насмішив відео, як танцюють українці на корпоративах.