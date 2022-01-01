Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом в своем Инстаграм. Вместе с мужем она встретила этот Новый год в Майами. Судя по всему, семейству в США очень нравится. Так, Ирина посвятила свой пост жизни в этой стране.
«Обожаю Америку за ее умение восхищаться и ценить, удивлять и быть толерантными. мне кажется им очень важно сделать все ,чтобы только и звучало «Wow, wow, wow”», - рассказала Монатик.
Она заметила, что в Майами во всех заведениях говорят как на английском, так и на испанском, причем никто против этого не выступает.
«Главное «живи, выгляди, говори как тебе удобно, но при этом уважай и люби Америку». Впечатляет», - призналась Ирина.
Орбакайте пропихнула 9-летнюю внучку Пугачевой на шоу: «Как когда то Кристина с Аллой…»
Андрей Данилко проговорился, с кем всегда встречает утро 1 января: "Обязательно..."
Неудача настигла победителя "Співають всі" прямо в новогоднюю ночь: "Через пять минут сломал"
Отвергнутый Златой Огневич Тарапата решился показать, с кем встречает Новый год: "Пора..."
Жена 19-летнего победителя "Голосу країни" после родов оказалась в реанимации: "Обращаюсь ко всем женщинам..."
Она также рассказала о том, как себя чувствуют в США украинцы, которые переехали туда жить.
«Наши эмигранты супер счастливы проживанием здесь и говорят, приезжая домой кидается в глаза, что люди не улыбаются и очень суровые. У каждого своё восприятие реалии. С Новым годом, Новым счастьем, дорогие друзья, как можно больше всем нам поводов для улыбок», - подытожила Монатик.
Она также поделилась своим фото на фоне эффектной инсталляции. На нем Ирина в пестром наряде счастливо улыбалась.
Напомним, Монатик, ставший Заслуженным артистом, раскрыл свои цели на 2022-й.
Как сообщала Politeka, жена Монатика в купальнике подразнила формами на берегу океана.
Также Politeka писала, что Монатик насмешил видео, как танцуют украинцы на корпоративах.