Жена популярного украинского певца Дмитрия Монатика Ирина рассказала, за что любит США, а также о жизни украинских эмигрантов в этой стране.

Как пишет Politeka.net, Ирина Монатик поделилась новым постом в своем Инстаграм. Вместе с мужем она встретила этот Новый год в Майами. Судя по всему, семейству в США очень нравится. Так, Ирина посвятила свой пост жизни в этой стране.

«Обожаю Америку за ее умение восхищаться и ценить, удивлять и быть толерантными. мне кажется им очень важно сделать все ,чтобы только и звучало «Wow, wow, wow”», - рассказала Монатик.

Она заметила, что в Майами во всех заведениях говорят как на английском, так и на испанском, причем никто против этого не выступает.

«Главное «живи, выгляди, говори как тебе удобно, но при этом уважай и люби Америку». Впечатляет», - призналась Ирина.

Она также рассказала о том, как себя чувствуют в США украинцы, которые переехали туда жить.

«Наши эмигранты супер счастливы проживанием здесь и говорят, приезжая домой кидается в глаза, что люди не улыбаются и очень суровые. У каждого своё восприятие реалии. С Новым годом, Новым счастьем, дорогие друзья, как можно больше всем нам поводов для улыбок», - подытожила Монатик.

Она также поделилась своим фото на фоне эффектной инсталляции. На нем Ирина в пестром наряде счастливо улыбалась.

Напомним, Монатик, ставший Заслуженным артистом, раскрыл свои цели на 2022-й.

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