Заслуженный артист Украины Дмитрий Монатик рассказал о своих целях на 2022 год.

Как пишет Politeka.net, Дмитрий Монатик является популярным отечественным исполнителем. В 2021 году перец получил звание Заслуженного артиста Украины. На Музыкальной платформе в интервью Люкс ФМ Монатик рассказал, какие планы у него на 2022 год.

"Все что затеяли, успеть. Вот очень бы хотелось в 2022 успеть все что затеяли и помимо этого чтобы возникали какие-то внезапные моменты, искры, идеи, которые тоже моментально бы реализовывались. Вот это было бы прямо супер", - сказал Монатик.

Еще артист рассказал о любимом фильме рождественском. Как оказалось, Монатику понравилась кинолента "Игрушка на Рождество", в которой снялся Арнольд Шварценеггер.

Также Дмитрию предложили поздравить с Новым годом украинцев всего тремя словами.

"Сияйте очень ярко", - вложился в три слова и поздравил Монатик зрителей.

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